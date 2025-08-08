Kapitänsfrage beim 1. FC Köln offen - Interesse an Obermair

SID 08.08.2025 • 14:58 Uhr Trainer Lukas Kwasniok will sich erst nach dem finalen Test gegen Atalanta auf einen Spielführer festlegen.

Trainer Lukas Kwasniok lässt die Kapitänsfrage beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln weiterhin offen. Die Entscheidung werde erst nach dem letzten Test am Samstag gegen Atalanta Bergamo fallen, bestätigte der 44-Jährige am Freitag. Für das Amt käme "ein Pool von drei bis fünf Spielern" in Frage.

Es handele sich dabei um "keine unwichtige Entscheidung", sagte Kwasniok: "Aber es war schon auch so, dass Kapitäne am Ende der Saison nicht mehr Kapitäne gewesen sind." Die Ernennung sei "ein bisschen Show nach außen". Nach innen brauche man die "Binde nicht, um auch ein Führungsspieler zu sein".