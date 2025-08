Klares Indiz im Fall Woltemade!

Der VfB Stuttgart sendet im Fall Nick Woltemade das nächste eindeutige Zeichen in Richtung München.

Der VfB Stuttgart sendet im Fall Nick Woltemade das nächste eindeutige Zeichen in Richtung München.

Erstes Spiel für Nick Woltemade nach seiner Rückkehr zum VfB Stuttgart: Der deutsche Nationalspieler steht beim Test gegen Toulouse FC gleich in der Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß.

Es ist das nächste Indiz für einen Verbleib des Angreifers beim VfB - und dass sich der Klub in Bezug auf eine Freigabe für den FC Bayern in diesem Sommer nicht erweichen lassen will.