Kleindienst neuer Gladbach-Kapitän, Nicolas die Nummer eins

SID 13.08.2025 • 16:38 Uhr Jonas Omlin verliert sowohl die Binde als auch den Kampf um die Nummer eins. Tim Kleindienst ist neuer Kapitän der Fohlen.

Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst wird neuer Kapitän von Borussia Mönchengladbach. Der aktuell noch verletzte Torjäger löst Schlussmann Jonas Omlin ab, der zudem den Kampf um den Platz zwischen den Pfosten verlor. Trainer Gerardo Seoane legte sich auf Moritz Nicolas als Nummer eins der Borussia fest.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die Eindrücke der vergangenen Wochen und Gespräche mit den bisherigen Kapitänen haben uns dazu veranlasst, die Führungsstruktur neu zu gestalten. Wir wollten neue Reize setzen, ohne alles auf den Kopf zu stellen, denn die Spieler, die nun im Mannschaftsrat stehen, sind auch vorher schon vorangegangen“, sagte Seoane.

Rocco Reitz wird Stellvertreter von Kleindienst

Stellvertreter von Kleindienst (29) wird Rocco Reitz (23), der somit auch in den ersten Spielen der Saison die Borussia als Kapitän anführen wird. Kleindienst wird nach überstandener Knie-Operation vermutlich im November wieder auf dem Feld stehen.

Kleindienst bringe „vom Gesamtpaket alles mit, um diese Rolle auszufüllen“, so Seoane: „Auch Rocco bringt trotz seines noch jungen Alters schon viel mit für diese Rolle. Es ist schade, dass Tim aktuell verletzt ist. Aber auch wenn er auf dem Platz momentan keinen Einfluss nehmen kann, ist er sehr eng bei der Mannschaft und in alle Prozesse eingebunden.“

{ "placeholderType": "MREC" }