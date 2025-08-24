Nach dem wilden 3:3 von Borussia Dortmund beim FC St. Pauli gab Gregor Kobel dem übertragenden Sender Sky ein Interview, das der BVB-Keeper so schnell nicht vergessen wird.
Kobel bei Interview von Fans attackiert
BVB-Torwart Gregor Kobel wird nach dem verschenkten Sieg seiner Mannschaft beim FC St. Pauli während eines Interviews auch noch mit Papierkugeln beworfen.
Aus dem Fan-Block der Gastgeber wurden immer wieder Papierkugeln Kobels Richtung geworfen. Diese musste der Schweizer mit der Hand abwehren.
Konfetti auf dem Rasen
Bereits im Vorfeld der Partie hatten die Fans von St. Pauli für Unmut gesorgt, da sie viel Konfetti auf den Rasen warfen.
Das blieb während der gesamten ersten Halbzeit auf dem Rasen liegen und wurde erst in der Pause zumindest zum Großteil entfernt.
Der BVB führte am Millerntor nach dem Tor von Julian Brandt in der 74. Minute schon mit 3:1, doch nach einem Platzverweis für Filippo Mane kippte die Partie, und die Hausherren kamen innerhalb von drei Minuten zum Ausgleich.