Kobel bei Interview von Fans attackiert

Daniel Höhn 24.08.2025 • 14:22 Uhr BVB-Torwart Gregor Kobel wird nach dem verschenkten Sieg seiner Mannschaft beim FC St. Pauli während eines Interviews auch noch mit Papierkugeln beworfen.

Nach dem wilden 3:3 von Borussia Dortmund beim FC St. Pauli gab Gregor Kobel dem übertragenden Sender Sky ein Interview, das der BVB-Keeper so schnell nicht vergessen wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aus dem Fan-Block der Gastgeber wurden immer wieder Papierkugeln Kobels Richtung geworfen. Diese musste der Schweizer mit der Hand abwehren.

Konfetti auf dem Rasen

Bereits im Vorfeld der Partie hatten die Fans von St. Pauli für Unmut gesorgt, da sie viel Konfetti auf den Rasen warfen.

Das blieb während der gesamten ersten Halbzeit auf dem Rasen liegen und wurde erst in der Pause zumindest zum Großteil entfernt.

{ "placeholderType": "MREC" }