Köln verleiht Pauli nach Dresden

SID 29.08.2025 • 13:25 Uhr Zuvor verlängerte der Bundesligist den Vertrag mit seinem Abwehrtalent.

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Julian Pauli (20) vorzeitig verlängert und verschafft dem Abwehrtalent zunächst Spielpraxis in der 2. Fußball-Bundesliga. Pauli schließt sich für die aktuelle Saison per Leihe Dynamo Dresden an, sein Vertrag in Köln ist nun bis 2028 gültig. Das teilte der FC am Freitag mit.

