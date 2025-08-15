Jugend-Hype beim FC Bayern? Kompany fordert Geduld

SID 15.08.2025 • 12:43 Uhr Der Bayern-Trainer sieht die Entwicklung von Talenten wie Lennart Karl oder Jonah Kusi-Asare als "langfristigen Prozess".

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat die aktuelle Euphorie um Toptalente wie Lennart Karl oder Jonah Kusi-Asare eingebremst.

Man solle den jungen Profis „bitte, bitte ein bisschen die Zeit geben“, sagte Kompany vor dem Supercup am Samstag (20.30 Uhr) beim VfB Stuttgart. Es sei ein „langfristiger Prozess, nicht nur ein Spiel und nicht nur ein bisschen Hype jetzt. Es geht um eine erfolgreiche Karriere - nicht nur um zehn Spiele. Das reicht nicht“, ergänzte der Belgier.

Karl (17) und Kusi-Asare (18), aber auch Wisdom Mike (16), hatten in der Vorbereitung des deutschen Rekordmeisters mit guten Vorstellungen auf sich aufmerksam gemacht.

„Dann bin ich alleine mit den Jungs“

Natürlich sei es „die Intention, ihnen eine Chance zu geben“, so Kompany: „Aber wenn die dann einmal schlecht spielen, dann bin ich alleine mit den Jungs. Wir müssen diesen Prozess alle durchstehen. Dann werden wir neue Talente haben bei Bayern München.“ Auf lange Sicht sei der Klub „in einer guten Position mit den jungen Spielern“.

