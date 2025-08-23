Bayern-Gerüchte: Jetzt spricht Krösche

SID 23.08.2025 • 06:46 Uhr Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt fühlt sich bei den Hessen wohl - und plant keinen Abschied.

Für Sportvorstand Markus Krösche vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist ein Wechsel zu Bayern München derzeit kein Thema. Die Gerüchte über ein Engagement beim deutschen Rekordmeister bekomme er „natürlich“ mit, sagte Krösche im SZ-Interview: „Aber damit beschäftige ich mich nicht. Ich habe genug zu tun bei Eintracht Frankfurt und keine Kapazitäten für andere Themen.“

Er gehe „ins fünfte Jahr bei der Eintracht, ich fühle mich wohl hier, wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit hinter uns, aber auch eine spannende Zeit vor uns“, sagte der 44-Jährige: „Wir haben eine super interessante Mannschaft, die Eintracht ist ein super Klub. Von daher stellt sich die Frage nicht.“

Krösche äußert sich zu Bayern-Gerücht

Für seine Arbeit bei der SGE, insbesondere im Hinblick auf die millionenschweren Transfers von Spielern wie Hugo Ekitiké und Omar Marmoush, erntet Krösche viel Lob. Seinen eigenen Job definiere er aber „nicht damit, der beste Verkäufer zu sein“, sagte der Sportvorstand.