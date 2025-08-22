Kuriose Szene: Bayern-Fans übertönen Nationalhymne

Stefan Kumberger , Philipp Heinemann 22.08.2025 • 21:11 Uhr Vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison kommt es zu einer besonderen Darbietung der deutschen Nationalhymne. Die Fans des FC Bayern halten davon offenbar nicht allzu viel.

Zahlreiche Fans des FC Bayern haben die Nationalhymne beim Bundesliga-Auftakt gegen den RB Leipzig (6:0) mit lauten Sprechchören übertönt.

Während der bei der EM 2024 bekannt gewordene Saxophonist André Schnura die Hymne zum Besten gab, schallte von den Rängen immer wieder unüberhörbar „Olé, FC Bayern“.

Im Stadion waren die Saxophon-Klänge daher gerade zu Beginn auch nur schwer zu verstehen.

EM-Phänomen in der Allianz Arena übertönt

Schnura war bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer zu einem bekannten Gesicht in Fußball-Deutschland geworden.

