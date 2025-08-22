Kuriose Szene: Bayern-Fans übertönen Nationalhymne

Zahlreiche Fans des FC Bayern haben die Nationalhymne beim Bundesliga-Auftakt gegen den RB Leipzig (6:0) mit lauten Sprechchören übertönt.
Bayern-Fans übertönen Nationalhymne
Vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison kommt es zu einer besonderen Darbietung der deutschen Nationalhymne. Die Fans des FC Bayern halten davon offenbar nicht allzu viel.
Während der bei der EM 2024 bekannt gewordene Saxophonist André Schnura die Hymne zum Besten gab, schallte von den Rängen immer wieder unüberhörbar „Olé, FC Bayern“.
Im Stadion waren die Saxophon-Klänge daher gerade zu Beginn auch nur schwer zu verstehen.
EM-Phänomen in der Allianz Arena übertönt
Schnura war bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer zu einem bekannten Gesicht in Fußball-Deutschland geworden.
Mit seinen Auftritten bei so manchem Fanfest hatte er rund um das Turnier für viel Stimmung gesorgt. Seine Darbietung zu Beginn der Bundesliga-Saison kam zumindest bei diversen Bayern-Fans nicht allzu gut an.