Laubbläser im Einsatz: Konfetti-Chaos in Berlin

SID 23.08.2025 • 16:02 Uhr Die Saison startet für Union Berlin mit einem Knall - und einer Unterbrechung im Spiel gegen den VfB Stuttgart.

Torhüter Frederik Rönnow lief über den bunten Teppich aus Papierfetzen und zuckte grinsend mit den Schultern, Abwehrspieler Tom Rothe packte bei den Aufräumarbeiten selbst mit an - doch gegen das Konfetti-Chaos im Stadion An der Alten Försterei waren die Spieler von Fußball-Bundesligist Union Berlin letztlich machtlos.

Der Höhepunkt einer sehenswerten Choreografie der Union-Fans hatte im ersten Saisonheimspiel gegen den VfB Stuttgart für eine frühe Unterbrechung gesorgt. Knapp zwei Minuten nach Anpfiff ertönte ein Knall aus der Union-Kurve - und es regnete kleine Papierfetzen in den Vereinsfarben Rot, Gelb und Weiß auf den Rasen vor dem Tor von Union-Torhüter Rönnow.