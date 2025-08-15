Sesko-Ersatz gefunden: RB Leipzig verkündet Stürmer-Transfer

SID 15.08.2025 • 11:25 Uhr Ein brasilianischer Angreifer unterschreibt bei RB bis 2030.

Bundesligist RB Leipzig hat den brasilianischen Stürmer Romulo verpflichtet. Wie die Sachsen am Freitag mitteilten, kommt der 23-Jährige vom türkischen Klub Göztepe Izmir und erhält in Leipzig einen Vertrag bis 2030. Laut Bild und kicker zahlt RB eine Ablöse von 20 Millionen Euro, die durch Boni auf 25 Millionen ansteigen kann.

Bei RB soll Romulo Benjamin Sesko ersetzen, der kürzlich zu Manchester United gewechselt ist. „Romulo bringt eine starke Physis, eine saubere Technik und einen ausgeprägten Torriecher mit. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar – sowohl als klassische Neun als auch in variableren Rollen“, sagte Marcel Schäfer, Leipzigs Geschäftsführer Sport.