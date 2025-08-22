Hoffenheims Coach will noch Spieler loswerden: "Kader eine Spur zu groß"

SID 22.08.2025 • 12:00 Uhr Die Hoffenheimer fahren zuversichtlich nach Leverkusen. Trainer Christian Ilzer hält den aktuellen Kader für „eine Spur zu groß“.

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will seinen Kader noch verkleinern - und mit dem Rückenwind der vergangenen Wochen Vizemeister Bayer Leverkusen beim Ligastart am Samstag (15.30 Uhr LIVETICKER) ärgern.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir fahren mit großer Zuversicht nach Leverkusen“, sagte der Österreicher am Freitag: „Wir wollen ein unangenehmer Gegner sein. Wir trauen uns alles zu“.

Ilzer will Bayer ärgern - und Spieler abgeben

Nach dem knapp geschafften Klassenerhalt in der vergangenen Saison hat die runderneuerte Mannschaft der Kraichgauer sämtliche Testspiele des Sommers gewonnen. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals überzeugten die Hoffenheimer beim Drittligisten Hansa Rostock (4:0). „Rostock hat bestätigt, dass wir auf einem gutem Weg sind“, sagte Ilzer: „Wir sind wichtige Schritte nach vorne gekommen, das wollen wir in der Meisterschaft bestätigen.“

Bis auf die Langzeitverletzten kann Ilzer in Leverkusen personell aus dem Vollen schöpfen.

{ "placeholderType": "MREC" }