Lunow verzichtet: Weg für Watzke ist frei

SID 22.08.2025 • 10:44 Uhr Der Wahl des bisherigen Geschäftsführers zum BVB-Präsidenten steht nichts mehr im Wege.

Dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund bleibt ein Machtkampf um das Präsidentenamt erspart. Der Herausforderer von Hans-Joachim Watzke, Reinhold Lunow, verzichtet auf eine Kampfkandidatur. „Ich gebe mein Präsidentenamt im November weiter“, teilte Amtsinhaber Lunow am Freitag in einer persönlichen Erklärung mit: „Ich wünsche einem neuen BVB-Präsidium viel Erfolg auf seinem künftigen Weg.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Watzke scheidet als Vorsitzender der Geschäftsführung aus, seiner Wahl bei der Mitgliederversammlung im November steht nun nichts mehr im Wege. Gemäß Satzung wird der Präsident „auf Vorschlag des Wahlausschusses“ für drei Jahre gewählt. Der Ausschuss hätte wahrscheinlich ohnehin Watzke anstatt Lunow benannt. Der 72 Jahre alte Lunow hatte im Sommer überraschend angekündigt, entgegen seiner bisherigen Absicht doch noch einmal zur Wahl antreten zu wollen. Das Thema hatte den BVB über die Sommerpause begleitet.