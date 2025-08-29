Woltemade-Wechsel! Matthäus mit Spitze gegen Bayern

SID 29.08.2025 • 06:26 Uhr Lothar Matthäus ist voll des Lobes für die Führung des VfB Stuttgart. Im Poker um Nick Woltemade haben die Schwaben demnach alles richtig gemacht.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart im Zuge des offenbar bevorstehenden Wechsels von Angreifer Nick Woltemade zu Newcastle United für sein Verhandlungsgeschick gelobt. „Man kann die Führungsetage des VfB nur loben. Sie haben alles richtig gemacht in einem sehr schwierigen, hitzigen Transferfenster“, sagte Matthäus der Bild und sprach von einem „tollen“ Deal: „Kompliment an den VfB, dass man so lange knallhart geblieben ist. Das zeigt den Zusammenhalt in der Führung.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Nationalspieler Woltemade steht wohl vor einem überraschenden Wechsel vom VfB Stuttgart in die Premier League. Am Donnerstagabend berichteten Medien übereinstimmend, dass sich die Schwaben mit Champions-League-Teilnehmer Newcastle über einen Wechsel einig seien. Als Ablösesumme sollen 85 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Zusatzzahlungen fällig werden. Der VfB bestätigte am Donnerstagabend ein konkretes Angebot und hat den Spieler für Gespräche vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

Matthäus zeigte Verständnis für Woltemades Entscheidung. „Er kann dort sehr viel mehr verdienen. Und Bayern war nicht bereit, genug Geld auf den Tisch zu legen. Anders als bei Luis Díaz beispielsweise“, sagte Matthäus. Die Münchner hatten wochenlang versucht, Woltemade zu verpflichten, die finanziellen Vorstellungen der Klubs lagen aber zu weit auseinander.