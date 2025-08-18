Matthäus überrascht mit BVB-Analyse

Curdt Blumenthal 18.08.2025 • 13:57 Uhr Borussia Dortmund möchte in der Bundesliga endlich mal wieder den FC Bayern herausfordern. Lothar Matthäus sieht für den BVB reelle Chancen, erkennt allerdings auch eine große Schwachstelle.

Lothar Matthäus hat sich vor dem Start der neuen Bundesligasaison zu seinen Favoriten auf den Titel geäußert – und sieht dabei Borussia Dortmund als ernsthaften Herausforderer des FC Bayern München.

„Gelingt es nun auch den Spielern, das Auf und Ab der letzten Jahre zu beenden und eine stabile Saison hinzulegen, ist sogar mehr als die Vizemeisterschaft drin“, sagte Matthäus der Sport Bild.

Erstaunliche Matthäus-Analyse zum BVB

Eine durchaus erstaunliche Ansicht, zumal bei vielen Dortmunder Fans deutlich weniger Euphorie herrscht. Im Vorjahr reichte es für den BVB nur zu Platz 4 in der Bundesliga und auch auf dem Transfermarkt läuft es nach dem Geschmack der Anhänger nicht nach Wunsch.

Bisher wurde mit Jobe Bellingham (für ca. 30 Millionen Euro aus Sunderland gekommen) erst ein echter Neuzugang verpflichtet. Auf der Abgabenseite stehen dagegen neben Dauer-Verkaufskandidat Sébastien Haller mit Jamie Gittens und Carney Chukwuemeka wichtige Spieler der vergangenen Saison.

Nach Ansicht von Rekordnationalspieler Matthäus hat Trainer Niko Kovac aber eine klare Hierarchie vorgegeben, die den Spielern Halt gebe und an der eine Mannschaft wachsen könne.

„Im Klub herrscht bessere Stimmung, seit Niko Kovac auf dem Trainerstuhl sitzt. [...] Kovac hat Impulse gesetzt, die nach einer schwierigen Übergangsphase nun greifen“, erklärte Matthäus.

Matthäus lokalisiert Schwachstelle

Probleme sieht der Experte beim BVB allerdings im Kaderangebot. „Im Sturm ist mir Dortmund noch zu sehr von Serhou Guirassy abhängig. Für ihn und seine Tore gibt es im Kader keine echte Alternative“, betonte Matthäus.