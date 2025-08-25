Medien: Auch Hincapié will Leverkusen verlassen

SID 25.08.2025 • 12:39 Uhr Bayer droht der nächste Abgang. Den Ecuadorianer könnte es in die Premier League ziehen.

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang eines Leistungsträgers aus der Double-Saison 2024. Laut Medienberichten soll auch der 23 Jahre alte Abwehrspieler Piero Hincapié die Rheinländer verlassen wollen, der Ecuadorianer habe den Klub demnach über seinen Wechselwunsch informiert. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2029, beinhaltet aber angeblich eine Ausstiegsklausel über rund 60 Millionen Euro.

Wie The Athletic berichtet, würde Hincapié gerne zum FC Arsenal in die Premier League wechseln. Die Gunners wollten zunächst aber andere Spieler verkaufen. Auch Tottenham Hotspur und der FC Chelsea werden als mögliche Interessenten genannt.

Hincapié war im Sommer 2021 aus Argentinien von Club Atlético Talleres zu Bayer gewechselt, dort gehörte er zu den Stammspielern in der Meistersaison 2023/24. Nach dem Bundesliga-Auftakt am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (1:2) stand Hincapié mit Tränen in den Augen vor der Leverkusener Fankurve.