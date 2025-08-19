HSV-Aufstiegsheld wohl vor Wechsel zu Müller-Klub

SID 19.08.2025 • 20:34 Uhr Der langjährige HSV-Kapitän Sebastian Schonlau soll beim kanadischen Klub einen Vertrag bis Ende 2026 mit einer Option für ein weiteres Jahr erhalten.

Nach Thomas Müller zieht es wohl auch den langjährigen HSV-Kapitän Sebastian Schonlau zu den Vancouver Whitecaps. Das berichten die Bild-Zeitung und Sky.

{ "placeholderType": "MREC" }

Demnach soll der Innenverteidiger beim kanadischen Klub aus der Major League Soccer (MLS) einen Vertrag bis Ende 2026 mit einer Option für ein weiteres Jahr erhalten. Schonlau hat beim Bundesliga-Aufsteiger aus Hamburg keine Zukunft mehr und ist schon länger ein Wechselkandidat.

HSV kassiert niedrige Ablöse für Schonlau

Nach Sky-Informationen fliegt Schonlau am Mittwoch nach Kanada, um den Medizincheck zu absolvieren. Der HSV soll eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich kassieren.

Schonlau war 2021 vom SC Paderborn nach Hamburg gewechselt, als Kapitän führte der 31-Jährige den Klub in der vergangenen Saison nach sieben Jahren zurück ins Oberhaus.

{ "placeholderType": "MREC" }