Medien: Bayer vor Verpflichtung von Echeverri

SID 19.08.2025 • 14:59 Uhr Der Argentinier soll die nach dem Transfer von Florian Wirtz verlorene Kreativität zurückbringen.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor der Verpflichtung des argentinischen U20-Nationalspielers Claudio Echeverri. Der offensive Mittelfeldspieler soll von Manchester City ausgeliehen werden und die erhoffte kreative Verstärkung sein.

Laut kicker und Sky wird Bayer allerdings keine Kaufoption erhalten - dies habe der Klub von Star-Trainer Pep Guardiola bereits bei einem Angebot von Borussia Dortmund ausgeschlossen. Der 19-Jährige soll Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln und sich anschließend in der Premier League durchsetzen, in der er derzeit allenfalls Aussicht auf Kurzeinsätze hätte.