Medien: FC Bayern leiht Jackson vom FC Chelsea

SID 30.08.2025 • 12:40 Uhr Der Rekordmeister überweist eine stattliche Leihgebür an den Klub-Weltmeister - und besitzt offenbar auch eine Kaufoption.

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat die Verpflichtung von Nicolas Jackson offenbar perfekt gemacht. Nach übereinstimmenden Berichten von Bild und Sky haben sich die Münchner mit dem Klub-Weltmeister FC Chelsea auf eine Leihe des senegalesischen Stürmers verständigt. Die Leihgebühr soll bei 15 Millionen Euro liegen - und wäre damit die höchste der Bundesliga-Historie. Die Bayern verfügen dem Vernehmen nach zudem über eine Kaufoption im kommenden Sommer in Höhe von 65 Millionen Euro.

Die bisher höchste Leihgebühr in der Bundesliga (13 Millionen Euro) hatten die Münchner 2017 an Real Madrid überwiesen, um sich die Dienste des Kolumbianers James Rodríguez zu sichern.

Sportvorstand Max Eberl hatte vor zweieinhalb Wochen noch ausgeschlossen, dass Jackson ein Thema in München sei. „Definitiv nein. Ich habe nie mit ihm gesprochen“, hatte er nach dem Testspiel gegen Tottenham Hotspur gesagt. Damals hatte es bereits erste Medienberichte gegeben, wonach sich die Bayern bei Chelsea nach dem 24-Jährigen erkundigt hätten.