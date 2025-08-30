Medien: Jackson-Leihe zum FC Bayern droht zu scheitern

SID 30.08.2025 • 18:05 Uhr Nach einer Verletzung von Stürmer Liam Delap will der FC Chelsea wohl aus dem Geschäft aussteigen.

Fußball-Rekordmeister Bayern München droht wohl sein nächstes Transferziel zu verpassen. Wie zuerst The Athletic berichtete, will der FC Chelsea einer Leihe von Nicolas Jackson nach München nun doch nicht zustimmen. Grund dafür soll die Verletzung von Liam Delap sein, der Stürmer hatte sich am Samstag bei Chelseas 2:0-Sieg gegen den FC Fulham wohl am Oberschenkel verletzt.

{ "placeholderType": "MREC" }