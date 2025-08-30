Medien: Jackson-Leihe zum FC Bayern droht zu scheitern

Fußball-Rekordmeister Bayern München droht wohl sein nächstes Transferziel zu verpassen. Wie zuerst The Athletic berichtete, will der FC Chelsea einer Leihe von Nicolas Jackson nach München nun doch nicht zustimmen. Grund dafür soll die Verletzung von Liam Delap sein, der Stürmer hatte sich am Samstag bei Chelseas 2:0-Sieg gegen den FC Fulham wohl am Oberschenkel verletzt.
Stürmer Nicolas Jackson (vorne)
Chelseas Teammanager Enzo Maresca sagte nach Abpfiff, der Engländer könne bis zu acht Wochen ausfallen. Zuvor hatten sich die Bayern mit den Londonern auf eine einjährige Leihe samt Kaufoption für den senegalesischen Stürmer geeinigt. Jackson, der zuletzt nicht mehr Teil von Marescas Premier-League-Kader war, war am Samstag bereits in München angekommen, um seinen Medizincheck zu absolvieren.