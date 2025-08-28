Newsticker
Medien: Leipziger Elmas vor Rückkehr nach Neapel

Leipzig-Star wohl vor Italien-Rückkehr

Der nordmazedonische Nationalspieler hat beim Bundesligisten den Durchbruch nicht geschafft.
Von Neapel umworben: Eljif Elmas
© www.imago-images.de/SID/IMAGO/Paul Fritz
SID
Der nordmazedonische Nationalspieler hat beim Bundesligisten den Durchbruch nicht geschafft.

Offensivspieler Eljif Elmas vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht kurz vor einer Rückkehr zum italienischen Meister SSC Neapel. Laut Medienberichten will Neapel den Nordmazedonier inklusive einer Kaufoption ausleihen. Spätestens am Freitag wird der 25-Jährige zur sportmedizinischen Untersuchung in Italien erwartet. Elmas gilt als Wunschspieler von Trainer Antonio Conte.

Elmas war schon von 2019 bis 2024 im Trikot von Napoli aufgelaufen - dabei schoss er 19 Tore in 189 Spielen. Im Winter 2024 verpflichtete RB Elmas für rund 24 Millionen Euro. Seit Jahresbeginn spielte Elmas, der in 16 Bundesliga-Einsätzen kein Tor erzielte, auf Leihbasis beim FC Turin. Dort traf er in 13 Spielen in der Serie A immerhin viermal. Turin hatte über eine feste Verpflichtung nachgedacht, davon aber Abstand genommen.

