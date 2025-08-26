Medien: Leverkusen holt Ex-Madrilene Vázquez

SID 26.08.2025 • 08:38 Uhr Mit Real gewann der Routinier insgesamt 23 Titel. Nun steht er vor einem Wechsel ins Rheinland.

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat offenbar eine prominente Verstärkung für die rechte Außenbahn gefunden. Wie der kicker und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wechselt der fünfmalige Champions-League-Sieger Lucas Vázquez ablösefrei ins Rheinland. Der 34 Jahre alte Spanier soll schon den Medizincheck absolviert haben, die Vertragsunterschrift und die Bekanntgabe des Deals sollen am Dienstag erfolgen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Vertrag von Vázquez bei Real Madrid war in diesem Sommer nach zehn Profi-Jahren nicht verlängert worden. Mit den Königlichen gewann Vázquez insgesamt 23 Titel. Nach dem Abgang von Jeremie Frimpong zum FC Liverpool waren die Leverkusener auf der Suche nach einem Spieler für die rechte Schienenposition. Für Vázquez ist es die erste Auslandsstation.