Medien: Trapp vor Abschied aus Frankfurt

SID 13.08.2025 • 18:12 Uhr Den Eintracht-Torhüter soll es erneut nach Paris ziehen.

Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp steht offenbar kurz vor einem erneuten Abschied von Eintracht Frankfurt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich der 35-Jährige in diesem Sommer dem französischen Erstliga-Aufsteiger Paris FC anschließen. Laut des Hessischen Rundfunks werde der Transfer „zeitnah über die Bühne gehen“, die Vereine müssten sich noch auf die endgültige Ablösesumme einigen.

Für Trapp wäre es die zweite Station in der französischen Hauptstadt. 2015 war er von der Eintracht zu Paris Saint-Germain gewechselt, vier Jahre später kehrte er an den Main zurück und gewann mit der SGE 2022 die Europa League. Bei den Hessen besitzt Trapp noch einen Vertrag bis 2026.