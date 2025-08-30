Medien: VfB vor Verpflichtung von Bouanani

SID 30.08.2025 • 18:43 Uhr Der algerische Nationalspieler von OGC Nizza soll eine Ablöse von 20 Millionen Euro kosten. VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hält sich bedeckt.

Der VfB Stuttgart steht nach dem Rekordtransfer von Nick Woltemade angeblich vor der Verpflichtung von Badredine Bouanani vom französischen Erstligisten OGC Nizza. Die Ablöse für den Rechtsaußen soll nach Medienberichten bei 20 Millionen Euro liegen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wenn es Fakten gibt, die wir vermelden können, dann vermelden wir sie. Aber es gibt keine“, sagte der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth dazu nach dem Sieg am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:0).

Hoeneß: „Werden zwei intensive Tage“

Bouanani, geboren in Lille, durchlief mehrere französische U-Mannschaften, mittlerweile hat er fünf A-Länderspiele für Algerien absolviert. Sein Vertrag in Nizza gilt noch bis 2029.