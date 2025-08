Millot verlässt VfB: Al-Ahli statt Atletico

Der erst 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler, 2024 mit der französischen Mannschaft Zweiter bei den Olympischen Spielen in Paris, steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zum saudischen Pro-League-Klub Al-Ahli.

Millot trifft auf Trainer Jaissle

Trainer bei Al-Ahli, das in der vergangenen Saison Rang fünf in der Pro League belegte, ist seit 2023 der gebürtige Schwabe Matthias Jaissle.

Millot war vor vier Jahren von der AS Monaco nach Stuttgart gekommen. Für den VfB bestritt er 89 Spiele in der Bundesliga (11 Treffer/14 Vorlagen) sowie acht Spiele in der Champions League (2/3).