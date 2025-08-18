Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Pavlovic mit Maske zurück im Bayern-Training

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Pavlovic zurück im Teamtraining

Der 21-Jährige hatte sich vor zweieinhalb Wochen einer OP am Auge unterziehen müssen. Nun ist er zurück beim Team - mit Maske.
Christopher Nkunku gilt nach der Absage von Nick Woltemade als nächstes Transferziel des FC Bayern. Jedoch herrscht bei den Verhandlungen mit Chelsea Unklarheit. Besonders ein alter Bekannter könnte Bayern die Tour vermiesen.
SID
Der 21-Jährige hatte sich vor zweieinhalb Wochen einer OP am Auge unterziehen müssen. Nun ist er zurück beim Team - mit Maske.

Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist zweieinhalb Wochen nach seiner Gesichtsverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Mittelfeldspieler von Bayern München absolvierte am Montagmittag erstmals wieder Teile des Teamtrainings, wie der Rekordmeister mitteilte. Der 21-Jährige trug dabei eine Gesichtsmaske.

Pavlovic hatte sich Anfang des Monats im Training eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen und war anschließend operiert worden. Vor einer Woche war er bereits wieder ins Lauftraining eingestiegen.

Ito und Wanner mit Laufeinheiten

Schon in der Vorsaison war er mehrfach ausgefallen - unter anderem wegen eines Schlüsselbeinbruchs in der Hinrunde und Pfeifferschem Drüsenfieber in der Rückrunde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zwei Tage nach dem Triumph im Supercup beim VfB Stuttgart (2:1) absolvierten am Montagvormittag zudem Verteidiger Hiroki Ito (nach Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes) und U21-Nationalspieler Paul Wanner (kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk) individuelle Laufeinheiten an der Säbener Straße.

Die Bayern starten am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite