Pavlovic mit Maske zurück im Bayern-Training

SID 18.08.2025 • 16:36 Uhr Der 21-Jährige hatte sich vor zweieinhalb Wochen einer OP am Auge unterziehen müssen. Nun ist er zurück beim Team - mit Maske.

Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist zweieinhalb Wochen nach seiner Gesichtsverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Der Mittelfeldspieler von Bayern München absolvierte am Montagmittag erstmals wieder Teile des Teamtrainings, wie der Rekordmeister mitteilte. Der 21-Jährige trug dabei eine Gesichtsmaske.

Pavlovic hatte sich Anfang des Monats im Training eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen und war anschließend operiert worden. Vor einer Woche war er bereits wieder ins Lauftraining eingestiegen.

Ito und Wanner mit Laufeinheiten

Schon in der Vorsaison war er mehrfach ausgefallen - unter anderem wegen eines Schlüsselbeinbruchs in der Hinrunde und Pfeifferschem Drüsenfieber in der Rückrunde.

Zwei Tage nach dem Triumph im Supercup beim VfB Stuttgart (2:1) absolvierten am Montagvormittag zudem Verteidiger Hiroki Ito (nach Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes) und U21-Nationalspieler Paul Wanner (kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk) individuelle Laufeinheiten an der Säbener Straße.