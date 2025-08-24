"Momente, von denen man träumt": Ansah glänzt beim Debüt

SID 24.08.2025 • 06:09 Uhr Ilyas Ansah bestreitet für Union Berlin sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga. Auf Anhieb wird der Angreifer zum Matchwinner.

Als Ilyas Ansah nach 75 ganz besonderen Minuten den Rasen verließ und sein Bilderbuch-Debüt in der Fußball-Bundesliga ein Ende fand, erhoben sich die Fans im Stadion An der Alten Försterei applaudierend von ihren Sitzen. Zwei Tore, drei Punkte, Matchwinner - der neue Angreifer von Union Berlin war beim 2:1 (2:0) zum Saisonstart gegen den VfB Stuttgart der gefeierte Held.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Das sind Momente, von denen man träumt. Die gehen jetzt in Erfüllung", sagte Ansah: "Es ist ein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Das ist eine Situation, bei der man sich erstmal sammeln muss."

Vom Zweitligisten SC Paderborn war der deutsche U20-Nationalspieler im Sommer nach Berlin gewechselt. Im Team von Trainer Steffen Baumgart trägt der 1,97-m-Hüne die viel beachtete Nummer Zehn - und stellte seine Stärke am Ball sofort unter Beweis. Per Volleyschuss erzielte der Angreifer aus 25 Metern die Führung (18.), dann schloss er einen von ihm an der Mittellinie eingeleiteten Konter selbst ab (45.+4).

"Das ist natürlich ein idealer Start für einen jungen Spieler", sagte Baumgart, der sich frühzeitig auf einen Startelf-Einsatz seines Top-Talents festgelegt hatte: "Jetzt bedeutet es, einfach weiterzumachen."

{ "placeholderType": "MREC" }

Ansah genoss den Moment. Am Samstagabend freute er sich auf "ein bisschen ungesundes" Essen. Zwei Trikots von seinem Bundesliga-Debüt nahm er mit nach Hause. "Das eine geht an Papa, das andere behalte ich", sagte Ansah.

Sie werden mit besonderen Emotionen verbunden bleiben. Nach seiner Auswechslung war er auf dem Weg zur Bank um das halbe Spielfeld gelaufen, wurde auf seiner ganz persönlichen Ehrenrunde von den Fans gefeiert. "Im ersten Bundesligaspiel ist das etwas sehr besonderes. Ich bin sehr dankbar dafür", sagte Ansah und bewies eine erstaunliche Reife: "Ich weiß, dass es ein schöner Moment ist, der nicht für immer anhält. Ich freue mich, dann geht es weiter."