Musiala: Deshalb sind die Ansprüche an mich gestiegen

SID 21.08.2025 • 09:53 Uhr Jamal Musiala, der Jungstar des FC Bayern sieht seine schwere Verletzung auch als Chance und will sich weiter verbessern.

Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala sieht sich trotz der riesigen Erwartungshaltung für die Zukunft gerüstet. „Mit der Erfahrung wächst man als Person und als Spieler, man muss Verantwortung übernehmen. Deshalb sind die Ansprüche an mich gestiegen. Aber ich merke, dass mir alle Spieler um mich herum helfen und mich unterstützen. Deshalb kann ich mir und meinem Spiel treu bleiben“, sagte der Nationalspieler in einem GQ-Interview.

{ "placeholderType": "MREC" }

Grundsätzlich sei er „absolut happy, wie sich mein Leben bis hierhin entwickelt hat. Ich würde auch dann nichts daran ändern, wenn ich es könnte“, betonte der 22-Jährige. Er sei „so aufgewachsen, dass ich mich immer bemühe, ruhig und bescheiden zu bleiben. Auch wenn in den vergangenen Jahren viel passiert ist, habe ich mich als Person nicht groß verändert, denke ich.“

Vor allem die Familie sei für ihn bei all dem Rummel „das Wichtigste. Dass meine Eltern und meine Geschwister immer bei mir sind, gibt mir Kraft. Ohne sie alle wäre ich sicherlich nicht da, wo ich heute stehe“, so Musiala.

Musiala sieht schwere Verletzung „auch als Chance“

Der Offensivspieler hatte sich bei der Klub-WM schwer verletzt und fällt noch einige Monate aus. „Verletzungen gibt es in einer Karriere nun mal. Ich sehe sie aber auch als Chance, seinen Körper besser kennenzulernen und so Erfahrung zu sammeln. Es geht darum, Rückschläge zu nutzen, um stärker zurückzukommen“, sagte Musiala.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ohnehin glaube er, „dass ich in allen Gebieten immer noch einen Schritt nach vorne machen kann. Jeder dieser Schritte kann mir dabei helfen, ein besserer Spieler zu werden. Ob das jetzt Kopfbälle sind, körperliche Fitness, Abschlüsse mit dem linken Fuß – ich arbeite hart an mir, um mich zu verbessern. Auch in den Bereichen, in denen ich schon ganz gut bin“, sagte Musiala.