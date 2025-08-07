Nach langen Verhandlungen: Doan wechselt nach Frankfurt

SID 07.08.2025 • 08:36 Uhr Nach dem Abgang ihres Topstürmers bastelt die Eintracht weiter an ihrer Offensive für die Königsklasse.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bastelt weiter an seiner Offensive für die Champions League. Der Tabellendritte der vergangenen Saison gab die Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Ritsu Doan bekannt, wochenlang hatte sich der Transfer bereits angedeutet. Der 27-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten SC Freiburg zur Eintracht und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Doan habe in Freiburg „in den letzten Jahren seine hohe Qualität in der Bundesliga bewiesen und bringt Fähigkeiten mit, die uns dabei helfen werden, unsere Ziele zu erreichen“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Über die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben, sie soll um 20 Millionen Euro liegen. Für Freiburg absolvierte er 123 Pflichtspiele (26 Tore) seit seinem Wechsel 2022.