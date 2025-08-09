Neuhaus mit Traum-Comeback für Gladbach

SID 09.08.2025 • 15:54 Uhr Der 28-Jährige erzielt im Test gegen den FC Brentford das Siegtor.

Florian Neuhaus hat sich fünf Tage nach dem Ende seiner Suspendierung bei Borussia Mönchengladbach mit einem Tor zurückgemeldet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 28-Jährige erzielte am Samstag beim 2:1 (2:1) im Test gegen den englischen Premier-League-Klub FC Brentford mit einer Direktabnahme das Siegtor (40.). Robin Hack (21.) hatte zuvor den frühen Rückstand ausgeglichen.

Neuhaus-Video sorgte für Wirbel

Die Begegnung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Trainingsgelände des FC Brentford statt. Am Freitag hatten sich beide Teams ebenfalls in London bereits 2:2 (0:1) getrennt.

Neuhaus war Anfang Juli nach einem in den Sozialen Medien verbreiteten Video für vier Wochen vom Profi-Training ausgeschlossen worden. In diesem ist er im Gespräch mit Gladbach-Fans auf Mallorca zu sehen, in Bezug auf Sport-Geschäftsführer Roland Virkus fallen Sätze wie „er ist der schlechteste Manager der Welt“ und später „Don Rollo gibt Florian Neuhaus eins, zwei, drei, vier Millionen.“

{ "placeholderType": "MREC" }