Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Nächster Bayer-Abgang bestätigt

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Nächster Bayer-Abgang bestätigt

Amine Adli kehrt Leverkusen den Rücken. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei rund 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen liegen.
Bayer Leverkusen steht vor einer Leihe von Manchester Citys Talent Claudio Echeverri. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes erklärt beim Rheinischen Fußballgipfel die Konkurrenzsituation mit Borussia Dortmund.
SID
Amine Adli kehrt Leverkusen den Rücken. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei rund 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen liegen.

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat kurz vor dem Ligastart den nächsten Double-Gewinner von 2024 abgegeben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Offensivspieler Amine Adli (25) wechselt in die Premier League zum AFC Bournemouth, das gab der Werksklub am Donnerstag bekannt. Der Vertrag des marokkanischen Nationalspielers wäre noch bis 2028 gelaufen. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei rund 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen liegen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Adli auf Leverkusen-Zeit „stolz“

Bei Bayer sei Adli „zu einem gestandenen Bundesliga-Profi geworden, der mit seinen Leistungen seinen ganz persönlichen Beitrag zu unserer Entwicklung in den vergangenen Jahren geleistet hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Adli zeigte sich „stolz“ auf das, „was wir gemeinsam in Leverkusen erreicht haben. Die besondere Zeit in diesem Verein hat mich als Sportler und als Mensch geprägt. Ich werde sie nie vergessen.“

Leverkusen hatte Adli 2021 vom FC Toulouse verpflichtet. In 143 Pflichtspielen erzielte er 23 Tore und bereitete 25 Treffer vor. Im vergangenen Jahr hatte Adli aufgrund eines Wadenbeinbruchs lange gefehlt. Bislang haben acht Leistungsträger aus der Double-Saison den Klub in diesem Sommer endgültig verlassen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite