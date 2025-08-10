Nationalspieler erklärt Social-Media-Boykott

Daniel Höhn 10.08.2025 • 13:34 Uhr Jonathan Burkhardt ist nicht bei Social Media aktiv. Nun hat der Neuzugang von Eintracht Frankfurt erklärt, warum er X und Co. boykottiert.

Jonathan Burkhardt hat sich in einem Interview darüber geäußert, warum er nicht bei Social Media aktiv ist.

„Es stellt viel Ablenkung bereit, es kann auch die Realität oder die Wahrnehmung beeinflussen, die man selbst hat“, begründete der Neuzugang von Eintracht Frankfurt der Sport Bild: „Social Media hat sicher auch gute Seiten, aber für mich passt das nicht.“

„Für mich überwiegen die Nachteile“

In diesem Sommer wechselte der Nationalspieler vom FSV Mainz 05 nach Frankfurt. Dieser Transfer wird aber nichts daran ändern, dass Burkardt den sozialen Medien fernbleibt.