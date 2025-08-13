Neapel will Elmas zurückholen - Verhandlungen mit Leipzig

SID 13.08.2025 • 10:18 Uhr Der nordmazedonische Nationalspieler hat beim Bundesligisten den Durchbruch nicht geschafft.

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel will den Nordmazedonier Eljif Elmas noch im laufenden Transferfenster zurückholen. Dazu hat der Klub laut Medienberichten Verhandlungen mit dem Bundesligisten RB Leipzig aufgenommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nationalspieler Elmas war schon von 2019 bis 2024 im Trikot von Napoli aufgelaufen - dabei schoss er 19 Tore in 189 Spielen. Im Winter 2024 verpflichtete RB den Angreifer für rund 24 Millionen Euro.

Elmas ist ein Wunschkandidat von Trainer Antonio Conte, der laut Corriere dello Sport auf eine Einigung mit Leipzig per Leihe hofft.