SID 31.08.2025 • 05:12 Uhr Sportvorstand Max Eberl ist sich der angespannten Situation im FCB-Kader dennoch bewusst.

Bundesliga-Rekordmeister Bayern München blickt trotz des Transferwirrwarrs um Nicolas Jackson und einem knappen 3:2 (2:0)-Auswärtssieg beim FC Augsburg positiv in die Zukunft. Grund dafür: "Vier Pflichtspiele, vier Siege", sagte Sportvorstand Max Eberl. Dass das Ende der Wechselfrist immer näher rückt, bereitet ihm offenbar auch deshalb keine Kopfschmerzen. "Wir haben jetzt noch 48 Stunden und es gibt keine Situation, mit der man wirklich geplant hat. Aber wir werden auch da eine Lösung versuchen zu finden", führte er aus.

Auch Manuel Neuer stärkte den Verantwortlichen den Rücken. Über Neuzugänge würde sich die Mannschaft zwar freuen, "aber das Vertrauen haben wir zu unseren Verantwortlichen auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen", sagte der FCB-Kapitän. Eberl und Co. würden dafür sorgen, dass das Team von Trainer Vincent Kompany konkurrenzfähig ist und in der Lage sein wird, um internationale Titel zu spielen.

Trotz zweier Gegentore war Neuer mit dem Auftritt der Münchner zufrieden und bezeichnete die Leistung in Augsburg "spielerisch eigentlich sehr gut". Auch wenn die Bayern in der Schlussphase Probleme bekamen, hätten Neuer und seine Mannschaftskameraden "grundsätzlich doch klaren Kopf bewiesen". Diesen braucht Eberl in der Kaderplanung nun ebenfalls, denn trotz aller Positivität ist er sich dem Ernst der Lage bewusst.

Dass der zweite Saisonsieg in Gefahr geriet, habe daran gelegen, dass von der Bank "keine neuen Impulse" gebracht werden könnten, weil dafür offenbar schlicht keine Spieler da sind. "Die Jungs müssen mehr oder weniger durchspielen und dann kann eben am langen Ende auch in wichtigen Situationen der falsche Pass, die falsche Entscheidung aufgrund von auch ein Stück weit eben Müdigkeit sein. Und das ist das, was wir versuchen wollen zu beheben noch", sagte er. Gemeinsam mit Sportdirektor Christoph Freund und Kompany wolle er sich nun in Ruhe zusammensetzen und dann ihre Kontakte spielen lassen.

