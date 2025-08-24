"Noch viel Arbeit": Ten Hag bittet nach Fehlstart um Geduld

SID 24.08.2025 • 06:08 Uhr Leverkusen offenbart gegen Hoffenheim noch einige Schwachstellen. Der Trainer setzt auf den Faktor Zeit.

Nach dem Fehlstart inmitten des XXL-Umbruchs bei Bayer Leverkusen hat Trainer Erik ten Hag um Geduld und Ruhe gebeten. "Wir haben noch viel Arbeit, das ist nicht unerwartet", sagte der Nachfolger von Xabi Alonso im Anschluss an das 1:2 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim. "Wenn man siegt, geht so ein Prozess schneller, aber trotzdem müssen wir ruhig bleiben." Aus seiner Erfahrung könne er sagen: "Das geht nicht von einem Tag auf den anderen."

Zahlreiche Double-Helden wie Florian Wirtz oder Granit Xhaka sind weg, neue Spieler wie Claudio Echeverri und Loïc Badé noch nicht lange dabei - entsprechend war beim Vizemeister zum Auftakt noch reichlich Sand im Getriebe. Es brauche Geduld, sagte auch Mark Flekken: "Aber es ist halt so in diesem Geschäft, dass du nicht die Zeit bekommst." Der neue Torhüter forderte zugleich, dass der Neuanfang "intern nicht zu lange als Ausrede" benutzt werde.

Zumal gegen Hoffenheim acht Spieler aus dem Kader der Vorsaison in der Startelf gestanden hatten. "Vom Gefühl her waren wir überall einen Tick zu spät, das hat nicht unbedingt etwas mit neuen oder alten Spielern zu tun", sagte Kapitän Robert Andrich. Man müsse sich "an die eigene Nase" fassen.