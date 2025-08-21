Newsticker
OP! Bayern-Neuzugang fällt vorerst aus

Bayern-Neuzugang kurzfristig operiert

Der FC Bayern München muss vorerst auf Neuzugang Tom Bischof verzichten. Der 20-Jährige muss sich kurzfristig einer Blinddarm-Operation unterziehen.
SPORT1
Der FC Bayern München muss vorerst auf Neuzugang Tom Bischof verzichten. Der 20-Jährige muss sich kurzfristig einer Blinddarm-Operation unterziehen.

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, fällt Neuzugang Tom Bischof vorerst aus.

Der 20-Jährige musste sich kurzfristig einer Blinddarm-Operation unterziehen und steht somit beim Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung. (Freitag ab 20:30 Uhr im LIVETICKER)

Bischof kam im Sommer von der TSG Hoffenheim nach München.

Dafür steht Nationalspieler Aleksandar Pavlovic wohl wieder zur Verfügung. Der 21-Jährige war am Montag nach seiner Gesichtsverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Pavlovic trug dabei eine Gesichtsmaske. Er habe „gut trainiert“, sagte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

