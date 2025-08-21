OP! Bayern-Neuzugang fällt vorerst aus

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, fällt Neuzugang Tom Bischof vorerst aus.
Bayern-Neuzugang kurzfristig operiert
Der FC Bayern München muss vorerst auf Neuzugang Tom Bischof verzichten. Der 20-Jährige muss sich kurzfristig einer Blinddarm-Operation unterziehen.
Der 20-Jährige musste sich kurzfristig einer Blinddarm-Operation unterziehen und steht somit beim Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung. (Freitag ab 20:30 Uhr im LIVETICKER)
Bischof kam im Sommer von der TSG Hoffenheim nach München.
Dafür steht Nationalspieler Aleksandar Pavlovic wohl wieder zur Verfügung. Der 21-Jährige war am Montag nach seiner Gesichtsverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Pavlovic trug dabei eine Gesichtsmaske. Er habe „gut trainiert“, sagte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag.
-----
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)