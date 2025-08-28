Pacarada verlässt Köln in Richtung Heidenheim

SID 28.08.2025 • 14:17 Uhr Wenige Tage nach seiner Ausbootung in Köln findet der Linksverteidiger einen neuen Verein.

Der aussortierte Linksverteidiger Leart Pacarada verlässt den 1. FC Köln und schließt sich dem Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim an. Den Wechsel des 30-Jährigen verkündeten die beiden Fußball-Bundesligisten am Donnerstag, erst vor wenigen Tagen war der Defensivspieler vom Kölner Trainer Lukas Kwasniok aus dem Kader gestrichen worden. In Heidenheim erhält der 30-malige kosovarische Nationalspieler einen Vertrag bis 2027.

In der Vorbereitung habe sich „gezeigt, dass es für ihn in der neuen Spielzeit schwer werden würde, die gewünschte Rolle im Team einzunehmen“, begründete Sportdirektor Thomas Kessler den Transfer. Heidenheim schließt mit der Verpflichtung dagegen die Lücke auf der Position des Linksverteidigers. „Wir sind davon überzeugt, dass Leart unserer Mannschaft sofort weiterhelfen kann“, wurde der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald in einer Mitteilung zitiert.