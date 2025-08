Paderborn verpflichtet Tigges vom 1. FC Köln

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Stürmer Steffen Tigges vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln verpflichtet. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt, ohne Angaben zur Ablösesumme oder Vertragslaufzeit zu machen. Tigges war in der vergangenen Saison mit Köln Zweitligameister geworden, er kam jedoch nur zweimal in der Liga über die volle Spielzeit zum Einsatz.