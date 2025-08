Palhinha-Leihe: Spurs-Coach von Bayern „bisschen überrascht“

Bei Bayern München kam der 30 Jahre alte Portugiese unter Trainer Vincent Kompany nicht wie erhofft zum Zug. Die Spurs setzen dagegen große Erwartungen in Palhinha. „Er ist ein Topspieler. Er hat in den zwei Jahren, die er bei Fulham war, alle in der Premier League beeindruckt. Er ist Stammspieler für Portugal“, lobte Frank seinen neuen Sechser. Einen Spieler wie Palhinha gebe es in seinem Kader nicht.