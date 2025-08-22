Polzin hat „maximal Bock“ - Heuer Fernandes im HSV-Tor

SID 22.08.2025 • 14:45 Uhr Der Aufstiegstrainer brennt auf das Debüt - und hat sich kurz vor dem ersten Bundesligastart für einen Stammtorhüter entschieden.

Merlin Polzin geht hoch motiviert und optimistisch in das erste Bundesligaspiel des Hamburger SV seit mehr als sieben Jahren. „Wir haben maximal Bock auf Sonntag. Wir treten gegen einen absoluten Traditionsverein an, der sehr ambitioniert ist. Es ist etwas ganz Besonderes, den HSV in der Bundesliga zu vertreten“, sagte der Trainer des Rückkehrers vor der Auftaktpartie bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Kurz vor dem Saisonstart legte sich Polzin am Freitag endgültig auf seinen Stammtorhüter fest. Aufstiegsheld Daniel Heuer Fernandes werde „am Sonntag beginnen und geht als Nummer eins in die Saison“, sagte der Coach: „Er gibt der Mannschaft eine große Sicherheit.“ Daniel Peretz, Neuzugang von Bayern München, bleibt somit zunächst nur die Reservistenrolle. „Wir haben die Entscheidung heute thematisiert - das ist keine Entscheidung, die man von jetzt auf gleich trifft“, erklärte Polzin.

In Sachen Personal brachte der 34-Jährige gute Nachrichten mit zur Pressekonferenz im Volksparkstadion. Beim zuletzt angeschlagenen Flügelstürmer Jean-Luc Dompé sei er „optimistisch, dass die ein oder andere Minute möglich wäre“, erklärte Polzin. Auch dem noch nicht ganz fitten neuen Kapitän Yussuf Poulsen, Neuzugang von RB Leipzig, stellte der Trainer einen Jokereinsatz in Gladbach in Aussicht.