Polzin optimistisch: Keine "Sorgen" vor dem Pokalspiel

Panik beim HSV? Polzin wird deutlich

Das Duell mit dem Oberligisten Pirmasens wird für den HSV zum Stimmungstest. In der Vorbereitung lief es für den Bundesligaaufsteiger überhaupt nicht.
Schlechte Testspielergebnisse, ein noch nicht eingespieltes Team und nur noch wenige Tage bis zum Saisonstart: Für Merlin Polzin kein Grund zur Panik.

„Um uns muss sich keiner Sorgen machen. Unsere Mannschaft braucht kein Selbstvertrauen, das über Testspiele kommt. Unser Selbstvertrauen kommt über Inhalte“, sagte der Trainer des Bundesliga-Aufsteigers Hamburger SV vor dem Pokalspiel beim Oberligisten FK Pirmasens.

„Wir freuen uns extrem auf dem Pokal, ich bin ein riesengroßer Fan dieses Wettbewerbs“, führte Polzin aus. Es gehe gegen den unterklassigen Gegner darum, seine Chancen zu verwerten und Konter zu vermeiden. „Wir sind definitiv davor gewarnt, was uns erwartet, und wissen, dass es eine sehr unangenehme Aufgabe werden kann.“

Das sagt Polzin über die Testspielpleiten

Nach dem großen Umbruch im Sommer war es für die Hamburger in der Vorbereitung alles andere als ideal gelaufen. Die letzten sechs Testspiele wurden allesamt nicht gewonnen, bei einem düsteren Torverhältnis von 2:14. „Wir wollten bewusst Dinge verändern. Schwierige Momente, die in den Testspielen aufgetaucht sind, sind für uns eine Investition in die Zukunft“, erklärte Polzin und betonte das Positive: „Es war eine sehr lehrreiche Vorbereitung.“

Verzichten muss Polzin am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Pirmasens unter anderem auf Flügelstürmer Jean-Luc Dompé sowie auf Neuzugang Yussuf Poulsen. Beide seien aber laut Polzin noch eine Option für den Bundesligaauftakt bei Borussia Mönchengladbach eine Woche später.

