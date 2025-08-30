Rätsel um VAR-Ansage bei Bremen vs. Leverkusen

Raphael Weber 30.08.2025 • 16:35 Uhr Beim Duell Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen gibt es nach langem VAR-Check einen Elfmeter - bei der Stadion-Ansage durch Schiedsrichter Robin Braun hapert es aber.

Eigentlich sollten die Schiedsrichter-Ansagen im Stadion für mehr Klarheit bei den Zuschauern sorgen - beim Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen (JETZT im LIVETICKER) hat das nur bedingt geklappt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Referee Robin Braun hatte in der 43. Minute auf Elfmeter entschieden, nachdem das Duell zwischen Leverkusens Axel Tape und Werder-Neuzugang Samuel Mbangula im Strafraum erst lange durch den VAR gecheckt worden war und Braun letztlich noch selbst am Spielfeldrand auf die Szene geschaut hatte.

Elfer für Bremen - aber Schiri nicht zu hören

Als der Unparteiische seine Entscheidung auf Strafstoß dann aber - wie mittlerweile üblich - über die Stadionmikrofone mitteilen wollte, streikte offenbar die Technik. Braun war nicht zu hören, klopfte stattdessen irritiert auf sein Headset.

Erst mit Verzögerung wurde die Stimme des Referees laut, zu diesem Zeitpunkt kommunizierte er aber schon wieder mit seinen Videoassistenten, bevor das Mikrofon wieder stumm gestellt wurde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bremens Romano Schmid ließ sich davon nicht irritieren: Nach 44 Minuten verwandelte er den fälligen Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer aus Werder-Sicht. Patrick Schick (5.) und Malik Tillman (35.) hatten zuvor für Bayer getroffen.

Rot für Stark

Nach der Pause wurde es bitter für Bremen: Nachdem Niclas Stark in der 63. Minute den enteilten Christian Kofane im Strafraum abgeräumt hatte, gab es Gelb-Rot für den Bremer und Elfer für Leverkusen.