Raum freut sich auf "All-Eyes-on-us-Spiel" gegen Bayern

SID 21.08.2025 • 07:54 Uhr Für den RB-Kapitän David Raum zählt nach einer durchwachsenen Leipziger Saison aber nicht nur das Ergebnis.

Kapitän David Raum fiebert dem Bundesliga-Eröffnungsspiel von RB Leipzig bei Bayern München entgegen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich freue mich richtig darauf, denn es ist gleich so ein All-Eyes-on-us-Spiel“, erklärte der Fußball-Nationalspieler im kicker-Interview mit Blick auf den Auftakt in der Allianz Arena am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky). „Die Fans und die Liga schauen auf uns: Die Mannschaften, die auswärts spielen, sitzen im Hotel und schauen es an. Die anderen sitzen daheim vor ihrem Fernseher. Die Bayern sind Meister, wollen sich direkt beweisen“, führte er weiter aus.

Raum hat „das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen“

Für Leipzig werde die Partie nach einer „durchwachsenen Saison“ ein „guter Gradmesser“. Nachdem RB als Siebter das internationale Geschäft verpasst hatte, sei es „wichtig, wie man sich in so einem Spiel präsentiert“, erklärte der 27-Jährige: „Natürlich zählt das Ergebnis, aber es ist auch für das eigene Gefühl von Bedeutung.“