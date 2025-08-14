Raum neuer Leipzig-Kapitän - Gulacsi bleibt Nummer eins

SID 14.08.2025 • 14:33 Uhr Linksverteidiger Raum beerbt den bisherigen RB-Spielführer Willi Orban. Auch im Tor gibt es eine Überraschung.

Fußball-Nationalspieler David Raum (27) ist neuer Kapitän des Bundesligisten RB Leipzig. Dies teilte Trainer Ole Werner am Donnerstag mit. Damit folgt der Linksverteidiger auf Willi Orban, der die Mannschaft zuletzt angeführt hatte. Vize-Kapitän ist Xaver Schlager.

„Es ist eine Entscheidung für David. Er verkörpert, was wir von der Mannschaft sehen wollen: diesen Hunger, diese Aggressivität“, sagte Werner vor seinem Pflichtspieldebüt als RB-Coach im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Regionalligisten SV Sandhausen am Samstag (15.30 Uhr).

Im Tor wird im Pokal Maarten Vandevoordt stehen, Nummer eins in der Bundesliga bleibt jedoch Routinier Peter Gulacsi.