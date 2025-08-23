Reyna wechselt von Dortmund nach Gladbach

SID 23.08.2025 • 17:38 Uhr Die Ablösesumme soll bis zu sieben Millionen Euro betragen.

US-Nationalspieler Giovanni Reyna wechselt von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Das gaben beide Klubs am Samstag bekannt. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028, nach Bild-Informationen soll die Ablösesumme mit Bonuszahlungen bis zu sieben Millionen Euro betragen, der BVB soll sich zudem eine Weiterverkaufsklausel von rund 15 Prozent gesichert haben.

„Gio ist ein erfahrener und gleichzeitig noch junger Spieler mit sehr großem Potenzial“, sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: „Wir verfolgen seinen Weg schon lange und sind davon überzeugt, dass er uns mit seinem Profil sportlich weiterbringen kann. Er kennt die Bundesliga und ist variabel auf allen Offensivpositionen einsetzbar.“

Reyna hatte beim BVB (seit 2019) zuletzt keine Zukunft mehr. In der vergangenen Saison absolvierte er 26 Partien (zwei Tore), stand dabei aber im Schnitt nur 24 Minuten auf dem Platz. „Seine Entwicklung ist leider nicht so verlaufen, wie wir alle uns das erhofft haben“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: „Auch deshalb ist es für ihn nun an der Zeit, ein neues sportliches Kapitel aufzuschlagen. Wir wünschen Gio dafür viel Erfolg und hoffen, dass er [...] in Mönchengladbach wieder zu alter Stärke findet.“