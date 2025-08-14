„Riesenehre“: Andrich neuer Bayer-Kapitän

SID 14.08.2025 • 12:36 Uhr Der Nationalspieler tritt die Nachfolge von Lukas Hradecky an. Die Ernennung durch Trainer Erik ten Hag hat sich in der Vorbereitung angedeutet.

Fußball-Nationalspieler Robert Andrich übernimmt wie erwartet das Kapitänsamt beim Vizemeister Bayer Leverkusen. „Er ist der richtige Typ für diese Aufgabe“, begründete Trainer Erik ten Hag die Ernennung des 30-Jährigen am Donnerstag.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es ist eine Riesenehre für mich, ich bin sehr happy damit“, sagte Andrich. Das Amt sei eine „Wertschätzung vom Trainerteam und vom Trainer“. Er habe am Dienstag von der Entscheidung erfahren, das Team sei am Mittwoch informiert worden, sagte der Nationalspieler. Der Mittelfeldspieler folgt auf den bisherigen Spielführer Lukas Hradecky, der Leverkusen vor einer Woche nach sieben Jahren in Richtung des französischen Erstligisten AS Monaco verlassen hatte.

Dass Andrich neuer Werkself-Kapitän wird, hatte sich bereits angedeutet. „Das war ein natürlicher Prozess. In der Vorbereitung war er der natürliche Leader. Es gab auch andere, wir haben mehrere Leader, aber er ist vorangegangen und hat das sehr gut und sehr positiv gemacht“, lobte ten Hag.