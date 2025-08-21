Rückkehr auf die Trainerbank? Funkel schließt "nichts aus"

SID 21.08.2025 • 09:43 Uhr Friedhelm Funkel hatte zuletzt den 1. FC Köln zurück in die Bundesliga geführt. Auf den Umgang mit Trainern blickt er indes kritisch.

Friedhelm Funkel kann sich vorstellen, künftig noch einmal als Trainer im deutschen Profifußball zu arbeiten.

„Ich schließe nichts aus“, sagte er im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online, „wenn ich irgendwo helfen kann, dann wäre das durchaus denkbar.“ Der 71-Jährige hatte zuletzt kurz vor Ablauf der zurückliegenden Saison den 1. FC Köln übernommen und den Klub mit zwei Siegen an den beiden letzten Spieltagen zurück in die Bundesliga geführt.