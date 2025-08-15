Kwasniok ernennt neuen Köln-Kapitän!

SID 15.08.2025 • 09:48 Uhr Der neue FC-Trainer Lukas Kwasniok lässt sich mit der Wahl lange Zeit. Die Entscheidung sei nichts gegen die Kapitäne aus der Aufstiegssaison.

Torhüter Marvin Schwäbe wird den 1. FC Köln nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga als Kapitän auf das Feld führen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das teilte der neue Trainer Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Drittligisten Jahn Regensburg mit. Der 30-jährige Schwäbe löst damit Innenverteidiger Timo Hübers ab, Rio-Weltmeister Ron-Robert Zieler wird sein Stellvertreter.

Köln-Trainer entscheidet sich für brutale Persönlichkeiten

„Ron und Marvin sind brutale Persönlichkeiten“, begründete Kwasniok seine Entscheidung: „Das ist in keiner Form etwas gegen Hübi oder Eric (Martel). Man darf nicht vergessen, dass einer der beiden sogar Weltmeister ist und schon einiges erlebt hat.“ Neuzugang Zieler wird zudem Kölns Pokaltorhüter sein, ergänzte Kwasniok.