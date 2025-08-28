Der Nationalspieler soll vom VfB Stuttgart zu Newcastle United wechseln. Die Vereine haben sich laut Sky auf einen Transfer verständigt.

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade steht offenbar vor einem überraschenden Wechsel vom VfB Stuttgart in die Premier League. Wie der TV-Sender Sky am Donnerstagabend berichtete, sollen sich die Schwaben mit Champions-League-Teilnehmer Newcastle United über einen Wechsel des Angreifers einig sein. Als Ablösesumme sollen 85 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Zusatzzahlungen fällig werden. Woltemade befinde sich bereits auf dem Weg nach Großbritannien.