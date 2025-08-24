Spieler des Tages: Michael Olise (Bayern München)

SID 24.08.2025 • 08:14 Uhr Der überragende Franzose erzielt nicht nur zwei Treffer, sondern zeigt sich schon wie in der vergangenen Saison sehr spielfreudig.

Michael Olise ist kein Mann großer Worte. Der 23-Jährige lässt lieber Taten sprechen - und dies tat der Franzose gleich zum Auftakt der neuen Bundesligasaison wieder in beeindruckender Manier. Mit seiner unbändigen Spielfreude ragte der Zauberfuß Olise beim 6:0-Festival des FC Bayern gegen RB Leipzig aus dem neuen magischen Viereck der Münchner noch heraus. Selbst Superstar Harry Kane konnte da trotz seiner drei Treffer in der zweiten Halbzeit nicht ganz mithalten.

"Michael ist ein Ausnahmespieler. Er ist außergewöhnlich begabt", schwärmte Sportdirektor Christoph Freund über den trickreichen Flügelspieler, der die Bayern gegen ein überfordertes RB in Führung brachte und auch das 3:0 erzielte.

Für 57 Millionen Euro hatten die Bayern Olise im vergangenen Jahr von Crystal Palace verpflichtet. Und der Nationalspieler schlug voll ein: In 56 Pflichtspielen hat er 20 Treffer erzielt und 23 vorbereitet. Sein Marktwert liegt inzwischen bei 100 Millionen.

Klub-Legende Thomas Müller sieht Olise "von der Art und Weise, wie er auftritt und was er unter Leistungsbereitschaft versteht, als absoluten Leistungsträger der nächsten Jahre. Er kann der Spieler werden, der in Zukunft für Bayern vorangeht, wie es zu meiner Zeit Franck Ribéry getan hat", sagte Müller nach seinem Abschied Richtung Kanada der Sport Bild.

