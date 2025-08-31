Spieler des Tages: Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)

SID 31.08.2025 • 11:10 Uhr Der Japaner überzeugt beim zweiten Saisonsieg und erinnert mit seinem Auftritt in gewisser Weise an eine Bundesliga-Legende.

Es erinnerte zwangsläufig an Arjen Robben. Ritsu Doan zog nach innen, legte sich den Ball zurecht und zirkelte ihn mit seinem starken linken Fuß gefühlvoll in den Winkel. Kein Wunder, dass Vergleiche mit dem einstigen Bayern-Star, der die Aktion wie kaum ein anderer perfektioniert hatte, laut wurden.

"Er ist eine Legende. Ich bin noch nicht auf seinem Level, ich muss mich noch in vielen Belangen verbessern", sagte Doan, der mit zwei Treffern und einer Vorlage beim 3:1 (2:0) von Eintracht Frankfurt bei der TSG Hoffenheim geglänzt hatte, bei Sky: "Er ist mein Idol, weil ich auch für Groningen gespielt habe. Ich werde hart daran arbeiten, sein Level zu erreichen."

Und tatsächlich: Seine ersten Schritte in Europa hatte der neue Wirbelwind der Hessen beim FC Groningen gemacht. Dort habe er durch den Austausch mit Robbens Vater Hans, der dort damals als Talentcoach gearbeitet hatte, einiges mitnehmen können, verriet der Japaner schon bei seiner Vorstellung. Das Resultat durften die euphorisierten Fans der SGE in gewisser Weise am Samstagnachmittag bestaunen - vor allem beim Führungstreffer in Robben-Manier.